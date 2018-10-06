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مشاهدة قرعة البطولة العربية | بث مباشر قرعة كأس زايد للأندية | لايف قرعة البطولة العربية الآن

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:04 م
مشاهدة قرعة البطولة العربية | بث مباشر قرعة كأس زايد للأندية | لايف قرعة البطولة العربية الآن
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تنتطلق بعد قليل قرعة دور الـ16 للبطولة العربية للأندية، والتي ستقام اليوم في الرياض وسط ترقب كبير من جميع الجماهير العربية.


وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ16 كاملة كالتالي:

الأهلي (مصر)

الزمالك (مصر)

الإسماعيلي (مصر)

الاتحاد السكندري (مصر)

وفاق سطيف (الجزائر)

اتحاد العاصمة (الجزائر)

مولودية الجزائر (الجزائر)

المريخ (السودان)

النجم الساحلي (تونس)

أهلي جدة (السعودية)

النصر (السعودية)

الهلال (السعودية)

الرجاء (المغرب)

الوداد (المغرب)

النفط (العراق)

الوصل (الإمارات)



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