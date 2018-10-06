مشاهدة قرعة البطولة العربية | بث مباشر قرعة كأس زايد للأندية | لايف قرعة البطولة العربية الآن

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 61.021% إسلام عيسى 7.0738% طاهر محمد طاهر 1.8049% محمود علاء 9.7721% يوسف أوباما 7.3108% أحمد فتحي 9.2799% عامر عامر 1.021% لاعب آخر 2.7165%