جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من حملة ماجستير الهندسة بحضور وزير النقل (صور)

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن كليات ومعاهد الجامعة يجب أن تعمل في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، قائلآ: "إن العلم النافع هو الذي ينفع الناس، والبحث العلمي يجب أن يصب بشكل مباشر في خدمة الاقتصاد والمشروعات القومية".





وأضاف "الخشت"، خلال احتفالية نظمتها كلية الهندسة بالجامعة لتكريم مهندسى وزارة النقل الذين أتموا بنجاح متطلبات الحصول على ماجستير الهندسة فى أمان النقل، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل قيادات الوزارة النقل، أن جامعة الجيل الأول كانت مهتمة بالتعليم، وجامعة الجيل الثاني كانت مهتمة بالتعليم والبحث العلمي، بينما جامعة الجيل الثالث تعمل على استغلال وتوظيف المعرفة في خدمة المجتمع، مؤكدا أن جامعة القاهرة تعمل على التحول لنموذج الجيل الثالث ترتبط بخدمة المجتمع والمشاركة فى التنمية.





وأتابع أن جامعة القاهرة تملك عددا من نقاط التميز التى تؤهلها للمنافسة بين أكبر الجامعات محليآ وأقليميآ ودوليآ، وفى مقدمتها الأبحاث العلمية التى نعمل على تطويعها لخدمة الاقتصاد والمشروعات القومية.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن أبرز ملامح خطته لتطوير الجامعة فى المرحلة القادمة هو الدخول بجامعة القاهرة لعصر جامعة الجيل الثالث، تعميق التعاون بين الجامعة والوزارات المختلفة وتوجيه البحوث العلمية نحو خدمة الاحتياجات الفعلية لمشروعات الدولة فى اطار قيام الجامعة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن.





وأكد الخشت، أن هندسة القاهرة وجميع كليات الجامعة تحرص كل الحرص على متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن إطلاق برنامج ماجستير هندسة امان النقل بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، جاء بدعوة وزراء النقل بالدول العربية والأفريقية لتخريج كوادر قادرة على تحمل أعباء تطوير أمان وسلامة النقل، معلنا تكليف كلية الهندسة الجامعة بالإعداد لإتفاقية مع وزارة النقل لتلبية احتياجات الوزارة من التدريب والدراسات والخدمات وانتداب أساتذة للتدريس في منشآت الوزارة.





ومن جانبه، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن ماجستير أمان وسائل النقل من أهم البرامج الدراسية بين جامعة القاهرة ووزارة النقل، مضيفآ إذا أردنا معرفة مكانة مجتمع معين نبحث عن مدى إدراك المجتمع لأهمية الأمان ومدى تحققه في وسائل المواصلات وغيرها، لكونه معيار يتم على اساسه تصنيف تقدم الدول.





وأكد أهمية ربط العلم والبحث العلمى بالتطبيق العملى، مشيرا إلى تجربة ألمانيا التى تحرص على تطبيق الأبحاث العلمية واقعيا.





وأشاد "عرفات" بمهندسي الوزارة الذين يستكملون دراساتهم بعد تخرجهم، مؤكدا أهمية التعليم الفني والتدريب في مصر لمجال النقل، قائلا "نعمل حاليآ على إعادة تشغيل معهد وردان للتدريب ونحتاج لدعم جامعة القاهرة في التدريب".





وأثنى وزير النقل بالتطوير الحادث في جامعة القاهرة وبافكار رئيس الجامعة في تحديث الجامعة وتطوير التعليم والتعاون مع الوزارات المعنية.





وأشار الدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، إلى أن برنامج ماجستير الهندسة في أمان النقل، يستهدف إعداد جيل من مهندسي وزارة النقل لديهم إلمام بالعلوم الهندسية في طرق أمان النقل وتطبيقها في شكل خطط تنفيذية تخدم مشروعات هيئة السكك الحديدية هيئة مترو الانفاق، لافتآ إلى إلى أن الماجستير يشمل عدة مقررات دراسية حديثة تم وضعها وفقا لأحدث النظم والأبحاث العالمية والمعايير الأوروبية.





وقاما رئيس جامعة القاهرة ووزير النقل وعميد كلية الهندسة، خلال الاحتفالية، بتكريم مهندسى وزارة النقل حملة ماجستير الهندسة فى أمان النقل ومنحهم شهادات تقدير.





وأهدى رئيس جامعة القاهرة، زير النقل درع الجامعة وتم التقاط الصور التذكارية فى ختام الإحتفالية.