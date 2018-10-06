بث مباشر قرعة البطولة العربية دور الـ16 كأس زايد للأندية الأبطال
السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:08 م
تنتطلق بعد قليل قرعة دور الـ16 للبطولة العربية للأندية، والتي ستقام اليوم في الرياض وسط ترقب كبير من جميع الجماهير العربية.
وكانت الأندية المتأهلة لدور الـ16 كاملة كالتالي:
الأهلي (مصر)
الزمالك (مصر)
الإسماعيلي (مصر)
الاتحاد السكندري (مصر)
وفاق سطيف (الجزائر)
اتحاد العاصمة (الجزائر)
مولودية الجزائر (الجزائر)
المريخ (السودان)
النجم الساحلي (تونس)
أهلي جدة (السعودية)
النصر (السعودية)
الهلال (السعودية)
الرجاء (المغرب)
الوداد (المغرب)
النفط (العراق)
الوصل (الإمارات)
المزيد عن: مشاهدة قرعة البطولة العربية كاس زايد قرعة البطولة العربية شاهد قرعة البطولة العربية الزمالك الاهلي الاتحاد السكندري الإسماعيلي