نشرة أخبار الظهيرة.. سر اختفاء رئيس الإنتربول

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، المتحف المصري في التحرير يحتفل بنصر أكتوبر على أنغام موسيقى الشرط، ورئيس الوزراء يكلف بتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات بورسعيد.

المتحف المصري في التحرير يحتفل بنصر أكتوبر على أنغام موسيقى الشرطة

عزفت فرقة موسيقى الشرطة صباح اليوم السبت الموافق السادس من أكتوبر ذكرى النصر العظيم، الموسيقى الوطنية احتفالًا بالنصر في ساحة المتحف المصري بالتحرير.

رئيس الوزراء يكلف بتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات بورسعيد

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، برصد الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ببرنامج عمل الحكومة على الطبيعة، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه التنفيذ، وتذليل العقبات لدفع العمل بالمشروعات قدماً وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

"والي" توجه بصرف تعويضات فورية للأسر المتضررة من حريق قرية الراشدة

تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باهتمام بالغ تداعيات حادث حريق قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، كما ووجهت بصرف تعويضات للأسر المتضررة من الحريق بمجرد انتهاء لجان حصر الخسائر من عملها الميداني خلال الأيام القادمة.

سر اختفاء رئيس الإنتربول

اختفى الوزير السابق في الحكومة الصينية، ورئيس الإنتربول الحالي، مينغ هونغ وي، بعد مغادرته مقر المنظمة في فرنسا الأسبوع الماضي، وسط ادعاءات باعتقاله بعد وصوله إلى بكين.

لحظة تحطم المقاتلة الروسية ميج 29

تحطمت مقاتلة من طراز "ميج-29"، اليوم الجمعة، في ضواحي موسكو، فيما تمكن قائداها من القفز من الطائرة قبل سقوطها.