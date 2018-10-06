ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نشرة أخبار الظهيرة.. سر اختفاء رئيس الإنتربول

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:00 م
نشرة أخبار الظهيرة.. سر اختفاء رئيس الإنتربول
طباعة
 

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، المتحف المصري في التحرير يحتفل بنصر أكتوبر على أنغام موسيقى الشرط، ورئيس الوزراء يكلف بتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات بورسعيد.

 

المتحف المصري في التحرير يحتفل بنصر أكتوبر على أنغام موسيقى الشرطة

عزفت فرقة موسيقى الشرطة صباح اليوم السبت الموافق السادس من أكتوبر ذكرى النصر العظيم، الموسيقى الوطنية احتفالًا بالنصر في ساحة المتحف المصري بالتحرير.

 

رئيس الوزراء يكلف بتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات بورسعيد

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، برصد الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ببرنامج عمل الحكومة على الطبيعة، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه التنفيذ، وتذليل العقبات لدفع العمل بالمشروعات قدماً وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

 

"والي" توجه بصرف تعويضات فورية للأسر المتضررة من حريق قرية الراشدة

تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باهتمام بالغ تداعيات حادث حريق قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، كما ووجهت بصرف تعويضات للأسر المتضررة من الحريق بمجرد انتهاء لجان حصر الخسائر من عملها الميداني خلال الأيام القادمة.

 

سر اختفاء رئيس الإنتربول

اختفى الوزير السابق في الحكومة الصينية، ورئيس الإنتربول الحالي، مينغ هونغ وي، بعد مغادرته مقر المنظمة في فرنسا الأسبوع الماضي، وسط ادعاءات باعتقاله بعد وصوله إلى بكين.

 

لحظة تحطم المقاتلة الروسية ميج 29

تحطمت مقاتلة من طراز "ميج-29"، اليوم الجمعة، في ضواحي موسكو، فيما تمكن قائداها من القفز من الطائرة قبل سقوطها.

المزيد عن: والي نصرأكتوبر مينغ هونغ وي لمصري قرية الراشدة ساب رئيس الوزراء رئيس الأنتربول حريق قرية الراشدة تحطم المقاتلة الروسية بورسعيد المتحف المصري الراشدة الانتربول اختفاء رئيس الانتربول أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 12:40:10 PM