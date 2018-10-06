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الزمالك VS الهلال | الزمالك ضد الهلال السوبر المصري السعودي | Zamalek VS Al Hilal | (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:54 ص
الزمالك VS الهلال | الزمالك ضد الهلال السوبر المصري السعودي | Zamalek VS Al Hilal | (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي)
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يدخل فريق الزمالك اليوم في مواجهة من العيار الثقيل لمواجهة الهلال السعودي وسط جماهيره في السوبر المصري السعودي كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي:

 

كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي:

مباراة السوبر المصري السعودي حملت اسم (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي)، تعبيراً عن العلاقة القوية بين الشعب السعودي والمصري خاصة وأن المباراة تأتي في يوم الانتصار السادس من أكتوبر والذي يعد من الذكريات الجميلة لدي الشعب المصري.

 

معلومات مهمة عن السوبر المصري السعودي:

 بطولة السوبر المصري السعودي تشمل مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.


أما المباراة الثانية في بطولة السوبر المصري السعودي والتي تُقام بعد مباراة الهلال والزمالك، هي مباراة الاتحاد ضد نادي الزمالك أيضًا، حيث توّج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بينما نال الزمالك لقب الكأس في مصر. 


مشاهدة البث المباشر والحصري لمباراة الزمالك والهلال السعودي من خلال الرابط التالي:



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