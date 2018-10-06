ضبط عناصر تشكيل عصابي خطف طفالا وإعادته بعد دفع فدية مالية

نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن قنا وسوهاج وقوات الأمن المركزي، في ضبط عناصر تشكيل عصابي قام بخطف أحد الأطفال وإعادته بعد دفع فدية مالية لأهليته، ومصرع أحدهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن.





في إطار الجهود الأمنية لكشف غموض وملابسات وضبط مرتكبي واقعة بلاغ المواطن "عبود ع.أ" 49 سنة، مقاول، مقيم دار السلام/ سوهاج، باختطاف حفيده "هشام" أثناء لهوه أمام منزله بذات الناحية، وتلقيه إتصالاً تليفونياً من أحد الأشخاص "مجهول" وطلب مبلغ 2 مليون جنيه مقابل إعادة الطفل..





فقد تم تشكيل فريق مشترك بين أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديريتي أمن سوهاج وقنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "إكرامي ع.أ" 32 سنة،مقيم قرية العمارين – بدائرة مركز دشنا بقنا، مطلوب ضبطه في القضية رقم 19736 لسنة 2017 جنايات مركز نجع حمادي "سرقة وسلاح"، والقضية رقم 474/2017 جنايات مركز نجع حمادي "استدراج وحجز وشروع في قتل"- وسبق إتهامه في خمسة قضايا (2 جناية خطف بمركز قنا– 3 جنايات سرقة بالإكراه بمركز نجع حمادي)، "محمد ح.ع" 37 سنة، مزارع ومقيم بدائرة مركز دار السلام، سبق إتهامه في عدد من القضايا، "محمود م.م" 34 سنة، سائق ومقيم بدائرة مركز دار السلام، "محمد ع.ر" 34 سنة، مزارع ومقيم بدائرة مركز دار السلام، سبق إتهامه فس عدد من القضايا.





عقب تقنين الإجراءات تم الإعداد لحملة أمنية مُكبرة من قطاع الأمن العام ومديريتي أمن قنا وسوهاج مدعومة بقوات من الأمن المركزي استهدفت ضبط المذكورين حيث أمكن ضبط (الثاني والثالث) بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.





وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الباقين بإستخدام سيارة سوزوكي "فان" يعمل عليها الثالث كسائق بقصد الحصول على مبلغ الفدية لعلم الثاني "تربطه علاقة جيرة بجد الطفل المختطف" وعلمة بثرائه، حيث استعان المتهم الأول والثالث بباقي المتهمين وتمكنوا من اختطاف الطفل وقاموا بتسليمه للأول الذي احتجزه بمسكنه بدائرة مركز دشنا بقنا وساوم أهليته على إعادته حيث تحصل منهم على مبلغ (240) ألف جنيه وسلمهم الطفل.





وحال استهداف القوات للمتهم الأول حال اختبائه بأحد الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، استشعر بقدوم القوات فقام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات التي قامت بدورها الأمني بمحاصرة المنطقة وبادلته إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وخزينتين بهما 10 طلقات) وعُثر بمسكنه على مبلغ (9200) جنيه متبقى من مبلغ الفدية التي تحصل عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الرابع.