الوفد الكنسي الإيطالي يزور مستشفى الأرومان للأورام بالأقصر

قام الوفد الكنسي الإيطالي خلال اليوم الرابع والأخير من زيارته لمصر بتلبية دعوة كريمة من إدارة مستشفى الأورمان للأورام بمدينة طيبة الجديدة التابعة لمحافظة الأقصر لزيارة المستشفى.





قام الوفد برئاسة صاحب السعادة رئيس الأساقفة المطران لويجي فاري بتفقد الأقسام المختلفة في المستشفى بمصاحبة عدد من الأطباء العاملين بالمستشفى وإدارة العلاقات العامة.





وأبدى رئيس الأساقفة سعادته البالغة بما شاهده داخل المستشفى والذي لا يقل بأي شكل من الأشكال عما يوجد في أكثر الدول تقدما.





وقد صرح نيافة الأنبا عماوئيل مطران طيبة للأقباط الكاثوليك بأن ما رايناه اليوم يجعلنا نشعر بالزهو والافتخار لما يملكه المستشفى من أجهزة حديثه وما يقدمه من خدمه لأبناء محافظات جنوب الصعيد مما يساهم في التقليل ما يعانوه من الام المرض والسفر بعيدا لحصول على العلاج.





في نهاية الجولة توقف الوفد طويلا أمام المرحلة الحالية والثالثة في هذا المستشفى وهو إضافة مبنى مجاور لعلاج الأطفال.





وأضاف أن الخدمة التي يقدمها المستشفي لمرضي الأورام وذويهم تجعلنا ندعو الجميع للمساهمة على قدر ما يستطيعوا في مساندة هذا الصرح العظيم.





شارك في الزيارة أيضا مجموعة من الاباء الكهنة والرهبان بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.





وفي إطار العلاقات الأخوية والطيبة بين القادة الروحيين وأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية أصطحب نيافة الأنبا عمانوئيل سعادة رئيس الأساقفة لويجي فاري والاباء المرافقون له للقيام بزيارة لأصحاب النيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخميوس والأنبا يوساب النائب الباباوي لأسقفية الأقصر.





وبمحبة وحرارة استقبل نيافة الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب وفد الكنيسة الكاثوليكية، حيث قام الوفد بزيارة الكنيسة الاثرية والمتحف الملجق بها وأستمع لشرح من الاباء الرهبان لتاريخ الدير وأقسامه والانشطة التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها لزواره.





وفي نهاية الزيارة قام رئيس الاساقفة ونيافة الانبا عمانوئيل بتسجيل كلمة في سجل الزوار بالدير.





كما قام الوفد بزيارة أيضا لنيافة الانبا يوساب والذي اصحبهم لزيارة كاتدرائية العذراء مريم وقدم للضيوف نبذة عن تاريخ الكنيسة.



