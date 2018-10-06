إصابة سائق توك توك بجرح بالصدر في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بالخصوص

أصيب سائق توك توك بجرح نافذ بالصدر فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالخصوص.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفي المطرية بوصول المدعو عبدالمنعم ر ع سن 25 سائق توك توك ومقيم شارع الورشة – دائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسري.





بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المصاب وائل ر ع سن 30 اتهم محمد ا ا سن 28 عاطل بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح ابيض ( مطواة ) محدثًا اصابته المشار اليها وذلك لوجود خلافات مالية بينهما لقيام الأخير بإقتراض مبلغ مالي من المصاب واليوم وحال تواجدهما بمقهي بشارع موقف الاتوبيس – دائرة القسم قام شقيقه بمطالبته برد المبلغ المالي فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام علي اثرها المتهم بالتعدي عليه.





تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بارشادة ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن " مطواة " وتم التحفظ عليها.





تحرر عن ذلك المحضر رقم 14125 جنح قسم الخصوص لسنه 2018م.

