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"الأرصاد": شبورة مائية على الطرق السريعة على مدار 3 أيام مقبلة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:54 ص
الأرصاد: شبورة مائية على الطرق السريعة على مدار 3 أيام مقبلة
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هدى عبدالرازق
 
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، وهناك شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على مدار الـ 72 ساعة القادمة.

ولفت إلى أن حالة الاختلاف بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى ستستمر خلال الفترة القادمة حتى تنخفض درجة الحرارة الكبرى.
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