ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضبط عاطل لسرقته الكابلات الكهربائية ببنها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
ضبط عاطل لسرقته الكابلات الكهربائية ببنها
صورة أرشيفية
طباعة
محمد نبيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية برئاسة النقيب أحمد ربيع ضابط مباحث مركز بنها من ضبط عاطل يقوم بسرقة الكابلات الكهربائية ببنها.


تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط طارق أ أ سن 44 عاطل ومقيم بندر طوخ دائرة المركز وبحوزته 30 متر كابل كهرباء ألمونيوم ومنشار حدادى وبنسه وبمواجهته قرر أنه قام بقطع أحد كابلات الكهرباء الأرضيه بطريق سندنهور.


جارى تحرير المحضر اللازم والعرضعلى النيابة العامة لتتوالى التحقيق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 12:40:10 PM