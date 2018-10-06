ضبط عاطل لسرقته الكابلات الكهربائية ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية برئاسة النقيب أحمد ربيع ضابط مباحث مركز بنها من ضبط عاطل يقوم بسرقة الكابلات الكهربائية ببنها.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط طارق أ أ سن 44 عاطل ومقيم بندر طوخ دائرة المركز وبحوزته 30 متر كابل كهرباء ألمونيوم ومنشار حدادى وبنسه وبمواجهته قرر أنه قام بقطع أحد كابلات الكهرباء الأرضيه بطريق سندنهور.





جارى تحرير المحضر اللازم والعرضعلى النيابة العامة لتتوالى التحقيق.

