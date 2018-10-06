"حكاية نصر".. مهرجاناً للأنشطة بجامعة المنيا تخليداً لذكرى حرب أكتوبر



وأشار الدكتور جلال بأن الجامعة قامت بوضع برنامج وخطة متميزة للاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، لستظل ذكراه علامة مضيئة في تاريخ مصر، ولتكون رسالة للأجيال القادمة ومثالًا يحتذى به في الإصرار والتضحية التي قدمتها الأجيال السالفة من أجل الحفاظ على تراب وكرامة الوطن.



وقال الدكتور مصطفي عبد النبي أن أولي هذه الفعاليات هي مشاركة طلاب الجامعة في احتفالات محافظة المنيا بانتصارات أكتوبر وفي وضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري بالمحافظة، بالإضافة إلي عقد ندوات عن انتصارات أكتوبر يحاضر فيها قادة من القوات المسلحة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، وزيارة لمطار المنيا الحربي ينظمها اتحاد طلاب الجامعة، وحملات للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات العسكرية تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي، وحفل لتكريم شهداء القوات المسلحة ورموز حرب أكتوبر والعملية الشاملة سيناء 2018.



مضيفًا بأن ستشمل الفعاليات تنظيم معارض للفنون التشكيلية تضم اعمال فنية تعبيرية عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بكلًا من كليتي الفنون الجميلة والتربية والفنية، ومسابقة للقصة القصيرة عن "بطل شارك بحرب أكتوبر"، ومسابقة لمجلة حائط مجسمة تمثل بانوراما لحرب أكتوبر تنظمها إدارة النشاط الثقافي، والإعلان عن مسابقة المراسل العسكري لإذاعة البيانات العسكرية لحرب أكتوبر، ومسابقة "ممر صحفي" لتجميع كل ما كتب في الصحف عن حرب أكتوبر لعرضه بالمعرض الفني بالتعاون مع المركز الإعلامي بالجامعة، بالإضافة إلي طابور عرض رياضي لطلاب كلية التربية الرياضية وإدارة الجوالة والخدمة العامة، وعروض رياضية وفنون شعبية بالتعاون مع النشاط الرياضي وتنظيم حفل وأوبرت غنائي كبير في ختام الفعاليات بالقاعة الكبري بمركز الفنون والآداب بالتعاون مع كلية التربية النوعية وإدارة النشاط الفني.

تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب مهرجانًا من الفعاليات والأنشطة الطلابية لمدة شهرًا كاملًا خلال الفترة من 6 أكتوبر الجاري وحتي 28 من نفس الشهر تحت شعار "حكاية نصر" تخليدًا لذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وإشراف عام الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.