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جامعة أسيوط تعلن حالة الطوارىء بمستشفياتها لاستقبال مصابي حريق الوادى الجديد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:49 ص
جامعة أسيوط تعلن حالة الطوارىء بمستشفياتها لاستقبال مصابي حريق الوادى الجديد
الدكتور طارق الجمال - رئيس جامعة أسيوط
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اعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط عن اعلان حالة الطوارىء بمستشفيات اسيوط الجامعية استعدادا  لاستقبال مصابى الحريق الذى اندلع مساء امس فى محافظة الوادى الجديد.

وقد اصدر رئيس جامعة اسيوط اوامره لإدارة  مستشفيات اسيوط الجامعية  بمتابعة اتخاذ اجراءات التأهب بكافة الوحدات والاقسام الطبية المختصة لتقديم كافة سبل الدعم والخدمة الطبية اللازمة للحالات الواردة من مصابى الحريق مع التأكد من توفير كافة المعدات والاجهزة الطبية اللازمة لأى تدخل علاجى أو جراحى للمصابين.

وقد أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط عن بالغ اسفه للحريق الهائل والذي اندلع امس فى قرية الراشدة بالداخلة، ومؤكدا على حرص الجامعة على تسخير امكانياتها الطبية لدعم محافظة الوادى الجديد وعلاج المصابين.
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