جامعة أسيوط تعلن حالة الطوارىء بمستشفياتها لاستقبال مصابي حريق الوادى الجديد

اعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط عن اعلان حالة الطوارىء بمستشفيات اسيوط الجامعية استعدادا لاستقبال مصابى الحريق الذى اندلع مساء امس فى محافظة الوادى الجديد.





وقد اصدر رئيس جامعة اسيوط اوامره لإدارة مستشفيات اسيوط الجامعية بمتابعة اتخاذ اجراءات التأهب بكافة الوحدات والاقسام الطبية المختصة لتقديم كافة سبل الدعم والخدمة الطبية اللازمة للحالات الواردة من مصابى الحريق مع التأكد من توفير كافة المعدات والاجهزة الطبية اللازمة لأى تدخل علاجى أو جراحى للمصابين.



