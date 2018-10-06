البابا تواضروس يعقد لقاءات خلال مشاركته في مؤتمر شئون المهجر بنيويورك

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني عدة لقاءات خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لشئون المهجر والذي اختتم أعماله اليوم بإيبارشية نيويورك وإنجلند.





حيث التقى قداسته بكهنة واشنطن، وكذلك مجموعة من الشباب الذين شاركوا في ملتقى الشباب العالمي الذي أقيم بمصر أواخر أغسطس الماضي، كما كان لقداسته لقاء مع أحبار الكنيسة الذين شاركوا في المؤتمر.



