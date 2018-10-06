وزير الدفاع المكسيكي يؤيد تقنين الأفيون

قال وزير الدفاع المكسيكي، سلفادور سينفويجوس، إن إضفاء الشرعية على استخدام الأفيون لأغراض طبية قد يحتوي العنف الناجم عن القتال بين عصابات المخدرات على حقول الخشخاش وطرق التهريب في جنوب غرب البلاد.

وأدلى الوزير سينفويجوس بهذه التصريحات للصحفيين، أمس الجمعة، خلال زيارة لبلدة تيلولوابان في ولاية جيريرو التي تعاني الجريمة وينتج فيها معظم الهيروين الذي يتم تهريبه إلى الولايات المتحدة. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف ردا على سؤال عن العنف في الولاية ومقترحات تنظيم إنتاج الأفيون أن التقنين "مطروح بالفعل على الطاولة. وأعتقد أنه يمكن أن يكون وسيلة للخروج من المشكلة".

وقالت أولجا سانشيز المكلفة بوزارة الداخلية في حكومة الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الحكومة المقبلة ستدرس إضفاء الشرعية على إنتاج الأفيون للاستخدام الدوائي.

وأيد حاكم ولاية جيريرو هذه الفكرة كما أرسل نواب الولاية مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكونغرس الاتحادي في أغسطس.

وقال سينفويجوس "لكن ينبغي أن يخضع هذا الموضوع للنقاش. ومبدئيا يبدو لي أنه صائب".

وأبدى الوزير مخاوفه بشأن كيفية ضمان سلامة المزارعين إذا توقفوا عن بيع المخدرات للعصابات وبدأوا في تزويد الحكومة بالأفيون من أجل إنتاج المورفين.

وتشن المكسيك حربا شرسة يقودها الجيش منذ قرابة 12 عاما ضد عصابات المخدرات. وانبثقت جماعات قتالية عن العصابات وارتفعت عمليات القتل إلى مستويات قياسية.