ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يعلن عن ملعب نهائي البطولة العربية للأندية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
تركي آل الشيخ يعلن عن ملعب نهائي البطولة العربية للأندية
طباعة
الفجر الرياضي
 
حدد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، ملعب نهائي البطولة العربية للأندية.

وأعلن آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية، أن النهائي سيكون من مباراة واحدة، تقام على ملعب هزاع بن زايد، الخاص بنادي العين الإماراتي.

وستجرى اليوم السبت بالرياض، قرعة دور الـ16 للبطولة العربية، بمشاركة كل من "الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والهلال والنصر والأهلي (السعودية)، الوداد والرجاء (المغرب)، الوصل الإماراتي، النجم الساحلي التونسي، المريخ السوداني، نفط الوسط العراقي".

المزيد عن: اللزمالك السعودى الزمالك والاتحاد السكندري الزمالك البطولة العربية الاهلي والاتحاد السكندري الاتحاد الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 10:40:02 AM