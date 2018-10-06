تركي آل الشيخ يعلن عن ملعب نهائي البطولة العربية للأندية

حدد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، ملعب نهائي البطولة العربية للأندية.





وأعلن آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية، أن النهائي سيكون من مباراة واحدة، تقام على ملعب هزاع بن زايد، الخاص بنادي العين الإماراتي.





وستجرى اليوم السبت بالرياض، قرعة دور الـ16 للبطولة العربية، بمشاركة كل من "الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والهلال والنصر والأهلي (السعودية)، الوداد والرجاء (المغرب)، الوصل الإماراتي، النجم الساحلي التونسي، المريخ السوداني، نفط الوسط العراقي".



