رئيس الوزراء يكلف بتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات بورسعيد

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، برصد الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ببرنامج عمل الحكومة على الطبيعة، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه التنفيذ، وتذليل العقبات لدفع العمل بالمشروعات قدماً وفق التوقيتات الزمنية المقررة.





وفي ضوء هذا التكليف، قامت الأمانة الفنية بوضع آلية لمتابعة مشروعات برنامج الحكومة في كافة المحافظات، باستخدام منظومة محددة لقياس الأداء، وفق مؤشرات واضحة للتقييم والمتابعة، وذلك عن طريق إجراء زيارات ميدانية، لتفقد جميع المشروعات المدرجة ببرنامج عمل الحكومة بكافة القطاعات.





وعلى مدى يومين ماضيين، توجه فريق عمل الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية إلى محافظة بورسعيد، حيث قام بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن برنامج عمل الحكومة، كما قام فريق العمل بعقد اجتماع مع محافظ بورسعيد بحضور كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وتسليم المحافظ نسخة من كتاب "مصر التحدي والانجاز" الخاص بمشروعات محافظة بورسعيد.





وقامت الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، برفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، حول نتائج رصد المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بورسعيد، وأفاد التقرير بأن فريق العمل تمكن من زيارة عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والبالغ عددها نحو 67 مشروعاً يتم العمل بها حالياً، بعد الانتهاء من تنفيذ 90 مشروعاً، من بين 177 مشروعاً تتضمنها الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى 127 مشروعاً مشتركاً مع محافظات مجاورة، بهدف النهوض بمختلف الخدمات المقدمة لنحو 870 ألف نسمة في محافظة النضال والصمود بورسعيد.





وعرض تقرير الأمانة الفنية الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، موثقاً بالصور، ففي قطاع الإسكان والذي تمتد مشروعاته بطول المحافظة لإتاحة المسكن الملائم لاسيما للشباب، تضمنت المشروعات التي تم رصدها أعمال تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي في بور فؤاد، وحي السلام بواقع نحو 4 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب توصيل المرافق لعدد 2880 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ببورسعيد، هذا فضلاً عن استكمال أعمال تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وتوفير المسكن اللائق لقاطنيها، والتي تتضمن تنفيذ 832 وحدة سكنية لأهالي عشوائيات الهاجوج والإصلاح بجنوب بورسعيد.





كما رصدت الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية خلال تقريرها، موقف تنفيذ مشروع مدينة شرق بورسعيد "سلام"، بما في ذلك عمارات الإسكان الاجتماعي، والمرافق الخاصة بها، ومحطة تحلية المياه، والنادي الاجتماعي، والمركز الطبي.





وتعدُ المدينة إحدى مدن الجيل الرابع التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف المحافظات، بهدف إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان، تخفف الكثافة السكانية عن المحافظات القائمة، وتمتد مدينة شرق بورسعيد على مساحة 19 ألف فدان، ويحيطها من الغرب مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بما يضمه من ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية، والمزارع السمكية، ومن المقرر أن تضم المدينة مشروعات في مختلف القطاعات، وتستوعب المدينة نحو مليون نسمة، لتخفيف الضغط عن محافظة بورسعيد، ضمن مخطط دعم وتنمية إقليم محور قناة السويس.





كما تضمن التقرير رصد موقف تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، من أبرزها مركز شباب القابوطي، ومركز شباب بور فؤاد، ونادي الحرية الرياضي للمعاقين، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية طاقات الشباب. وتضمن أيضاً رصد موقف عدد من المشروعات في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي، وهي تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بهيئة قناة السويس، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الأمل بحي الضواحي بالمدينة، وكذا محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمناطق الحرفيين وإسكان الشباب.





كما رصدت الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية خلال تقريرها موقف تنفيذ أعمال التطوير بجامعة بورسعيد، والتي تشمل رفع كفاءة سكن الطلبة والطالبات، وإقامة مبنى الضيافة بالجامعة، وتنفيذ مبنى المعامل والورش المركزي، ومعمل هندسة الموانئ بكلية الهندسة، وذلك بهدف النهوض بالخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة لأبناء بورسعيد وعدد من المحافظات المجاورة، حيث تستوعب الجامعة نحو 25 ألف طالب وطالبة، وتضمُ تسع مؤسسات تعليمية وهي كلية الهندسة وكلية التجارة وكلية التربية الرياضية وكلية التربية وكلية التربية النوعية وكلية تمريض وكلية العلوم وكلية رياض الأطفال والمعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي.





ورصد التقرير أيضاً موقف تنفيذ محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، الذي يبدأ من الطريق الدولي الساحلي جنوب بورسعيد حتى الكيلو 90 طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي بطول 102 كيلو متر، بالإضافة إلى رصد موقف الأعمال الخاصة بتطوير محطة سكة حديد بورسعيد، والتي تشهد طفرة شاملة في كافة مبانيها وأرصفتها التي تصل لـ 8 أرصفة، كما تم أيضاً رصد موقف تنفيذ مشروع جهاز الإنقاذ والطوارئ، الذي صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تفعيله بكافة المحافظات وقد تم تفعيله بمحافظة بورسعيد وتخصيص رقم (01060227956) خاص بالمحافظة لتلقي الشكاوي.



