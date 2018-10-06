فلامنجو يعبر كورينثيانز بثلاثية نظيفة في الدوري البرازيلي

أحرز لوكاس باكيتا هدفين في الشوط الثاني، وهز رينيه الشباك في الدقيقة الأخيرة، ليفوز فلامنجو 3-صفر على كورينثيانز، الليلة الماضية.

ووضعت النتيجة فلامنجو في سباق اللقب، إذ يتأخر بفارق نقطة واحدة عن ثنائي الصدارة بالميراس وانترناسيونال ويتساوى في رصيد النقاط مع ساو باولو.

ويتأخر كورينثيانز بفارق 17 نقطة عن فلامنجو في المركز التاسع.

وسجل لاعب الوسط باكيتا هدفه الأول بضربة رأس بعد مرور 59 دقيقة، والثاني بعد ست دقائق لاحقة.

وأحرز رينيه الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة.

وخسر إنترناسيونال 2-1 أمام سبورت أمس الجمعة، بينما يلتقي بالميراس مع ساو باولو في قمة المدينة، اليوم السبت.