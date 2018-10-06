كيف تستخدم "Nametag"؟.. ميزة أطلقها "إنستجرام" مؤخرا

أطلق تطبيق "انستجرام"، ميزة يطلق عليها "Nametag"، وهي تعتمد على خاصية "الباركود"ن وهذه الميزة يمكنها الوصول إلى الحساب بشكل سريع عن طريق إدخال رمز يمكن لأي شخص مسحه بالكاميرا ومن ثم يستطيع متابعة صاحبه.





وبهذا فإن تطبيق أنستجرام يحاول الدخول في منافسة شرسة مع سناب شات التي لديها ميزة Snapcodes والتي توفرت مزايا مشابهة بها في تطبيقات فيسبوك وتويتر مؤخرًا، ويمكن ايجادها أعلى خيار الاعدادات في التطبيق، وبعد الضغط عليها سيتم إظهار كود خاص للمستخدم.





وإليكم طريقة استخدام "Nametag"

- افتح تطبيق انستجرام.

- اذهب إلى ملفك الشخصى، واضغط على الـ 3 خطوط الموجودة فى الأعلى.

- أدخل إلى الإعدادات.

- ابحث عن خيار Nametag بالأسفل.

- هذا سيؤدي لفتح نافذة جديدة، والتى سوفر للمستخدم الرمز الخاص به مع اسم الملف الشخصي.

- يمكن لباقي مستخدمين انستجرام عمل "scan" أو فحص لهذا الكود لمتابعة المستخدم بسهولة ويسر.

- في الجزء العلوي من الشاشة، ستجد خيارًا لتخصيص شارتك عن طريق الاختيار من بين الألوان والصور الشخصية والرموز التعبيرية.

- أسفل شارتك، سترى خيارًا "scan a nametag"، والذي يسمح لك، كما يوحى الاسم، بمسح علامات الاسم لمستخدمي Instagram الآخرين

- لمشاركة شارتك، ابحث عن زر المشاركة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة