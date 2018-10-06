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سقوط ضحايا بتفجيرين شمالي وغربي العراق

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
سقوط ضحايا بتفجيرين شمالي وغربي العراق
تفجيري العراق
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وكالات
 

أصيب عدد من منتسبين الشرطة، والعمال في إحدى المصافي النفطية والمدنيين، صباح اليوم السبت، إثر هجومين إرهابيين، في محافظتي صلاح الدين والأنبار، شمال وغرب العرق.

 

وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، انفجار عبوة ناسفة على سيارة غرب قضاء بيجي على الطريق العام بيجي — مصفى الصينية، تقل مجموعة من العمال الذين يعملون في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

 

وأضاف المركز، أن الاعتداء أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، منوها إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

 

وفي بيان أخر للمركز، أفاد بوقوع اعتداء إرهابي بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا كانت مركونة في حي نزال بمدينة الفلوجة، بمحافظة الأنبار، غرب البلاد.

 

وأضاف أن الاعتداء أسفر الحادث عن إصابة منتسبين اثنين من الشرطة، وإصابة 3 مدنيين جراء هذا العمل الإجرامي.

 

يذكر أن العراق أعلن في شهر نوفمبر من العام الماضي، انتهاء سيطرة "داعش" على الأراضي العراقية باستعادة آخر معاقله في مدينة راوة غرب محافظة الأنبار.

 

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