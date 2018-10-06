"تويتر" تكشف عن ميزة "توفير البيانات" لمستخدمي أندرويد و ios

كشفت شبكة "تويتر" عن تحديث جديد توفره لتطبيقها عبر الهواتف الذكية، ومن مزايا التحديث أنه يعمل على حفظ البيانات للمستخدم لكي يسمح لهم باستخدام باقة الإنترنت لفترة أطول.





وبدلاً من أن يحفظ المستخدم البيانات باستخدامه تطبيق Lite، يمكن الآن ذلك تشغيل الزر الخاص بحفظ البيانات باستخدام التطبيق الرئيسي، و فقا لما نشره موقع fonearena الهندي.





وسيتمكن المستخدمين من تشغيل خيار "توفير البيانات" الجديد من إعدادات تويتر، فقبل هذا التحديث، كان خيار توفير البيانات متاحًا على منصة ويندوز وتطبيق Twitter Lite وموقعها للهواتف الذكية، كما كان تويتر يختبر الخيارات المتاحة لنظامي التشغيل Android وiOS، وقد تم طرحه في النهاية لكافة مستخدمي الهواتف الذكية.





ولتشغيل ميزة توفير البيانات، سيتعين على المستخدم التوجه إلى إعدادات استخدام البيانات فى تطبيق الجوّال الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد وiOS وتشغيل الخيار أو إيقافه، وعند التمكين، سيتم تحميل الصور بجودة أقل ولن يتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.



