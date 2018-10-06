عاجل - السعودية | مريض نفسي ينتحر داخل حظيرة أغنام بالقنفدة

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باشرت شرطة القوز بمحافظة القنفذة، حالة انتحار مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا، داخل حظيرة أغنام بقرية ام الدوارج.



وكشفت مصادر أمنية، أن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة القنفذة تلقت بلاغًا من مواطن يفيد فيه بأنه وجد شقيقه، الذي يعاني مرضًا نفسيًا، منتحرًا داخل حظيرة أغنام.



وبين صاحب البلاغ أن شقيقه قام بربط عنقه بحبل داخل الحظيرة، وعند استدعاء فرق الهلال الأحمر والكشف عليه، اتضح أنه فارق الحياة.



وتولى مركز شرطة القوز ملف القضية في انتظار استكمال الإجراءات؛ للتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ، وأن المنتحر كان يعاني من أمراض نفسية.



