ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل - السعودية | مريض نفسي ينتحر داخل حظيرة أغنام بالقنفدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
عاجل - السعودية | مريض نفسي ينتحر داخل حظيرة أغنام بالقنفدة
صورة أرشيفية
طباعة
اية حمروشي
 
تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

باشرت شرطة القوز بمحافظة القنفذة، حالة انتحار مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا، داخل حظيرة أغنام بقرية ام الدوارج.

وكشفت مصادر أمنية، أن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة القنفذة تلقت بلاغًا من مواطن يفيد فيه بأنه وجد شقيقه، الذي يعاني مرضًا نفسيًا، منتحرًا داخل حظيرة أغنام.

وبين صاحب البلاغ أن شقيقه قام بربط عنقه بحبل داخل الحظيرة، وعند استدعاء فرق الهلال الأحمر والكشف عليه، اتضح أنه فارق الحياة.

وتولى مركز شرطة القوز ملف القضية في انتظار استكمال الإجراءات؛ للتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ، وأن المنتحر كان يعاني من أمراض نفسية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 10:30:38 AM