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عاجل - السعودية | مواطنة تبلغ عن "كلاشينكوف" مع قائد أوبر والجهات الأمنية تكشف الحقيقة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
عاجل - السعودية | مواطنة تبلغ عن كلاشينكوف مع قائد أوبر والجهات الأمنية تكشف الحقيقة
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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تسبب بلاغ من مواطنة في استنفار الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بعدما أفادت أنها شاهدت سلاحًا ناريًا من نوع "رشاش" تحت المقعد الخلفي لسائق سيارة "جمس" استقلتها هي وشقيقتها، ضمن خدمة "أوبر".

وطلبت المواطنة مع شقيقتها سيارة عبر برنامج "أوبر" لإيصالهم، فحضر قائد السيارة وقام بنقلهم إلى المكان المطلوب، لكن المواطنة قالت في اتصالها على الجهات الأمنية إنها لاحظت فوهة سلاح مخبأ تحت فرش المقعد الخلفي للسيارة.

وذكرت المواطنة أن السلاح من نوع "رشاش كلاشنكوف"، موضحة أنها سارعت بالاتصال بمجرد نزولها من السيارة، فسارعت الجهات الأمنية، ومن خلال معلومات المركبة، بتوقيف قائدها بالقرب من محطة الرحيلي بامتداد طريق المدينة بالقرب من محطة الرحيلي.

وقالت مصادر، إنه بتفتيش السيارة اتضح أن ابن قائدها وضع لعبته (رشاش إطفال) تحت فرش المقعد الخلفي، فقامت الجهات الأمنية بتحرير محضر بواقعة البلاغ وما انتهت إليه.

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