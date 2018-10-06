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السيسي: نصر أكتوبر لم يكن صدفة.. وقدرنا مواجهة التحديات

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
السيسي: نصر أكتوبر لم يكن صدفة.. وقدرنا مواجهة التحديات
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أثبتت خلال الأربع عقود الماضية عمق رسوخ تاريخها، وصلابتها في الشدائد، فقد استردت أخر شبر في أراضيها.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر، اليوم السبت، إلى أن تحديات الحياة لا تنتهي، وقدر الشعوب العظيمة مواجهة التحديات وقهرها، لافتا إلى أن المصريين واجهوا تحدي الحفاظ على دولتهم ومنع انهيارها بعد أن واجهت خطر انتشار الإرهاب.

وأضاف أن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، وجذور الانتصار وقهر المحت متوطنة في ترابنا، متابعًا أن مصر استطاعت الخروج من الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة كما عبرنا الفترة ما بين 67 إلى نصر 73.
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