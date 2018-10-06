عاجل - السعودية | الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا على وسط المملكة وشمالها

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وشمال المملكة كذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.



كما توقعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة.



وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



