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ختام بطولة الصيد السنوية للكروكيه

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
ختام بطولة الصيد السنوية للكروكيه
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الفجر الرياضي
 
اختتمت مساء أمس الجمعة بطولة الصيد السنوية للكروكيه فى نسختها رقم 27 والتى تقام سنويا على ملاعب الكروكيه بنادى الصيد . 

واسفرت نتائج البطولة عن فوز زوجى الزمالك احمد نصر ، محمد نصر بالمركز الاول فى بطولة صبور للزوجى المفتوح ، بينما حقق الزوجى خالد يونس لاعب الشمس ، هشام ياسين لاعب الشروق المركز الثانى . 

كما توجت لاعبة الصيد مرام نبيل بالمركز الاول فى بطولة ناهد حسن لفردى السيدات ، بينما حققت لاعبة الزهور تفيدة الخضرى المركز الثانى . 

وشهد حفل الختام حضور رئيس مجلس ادارة نادى الصيد الاستاذ محسن طنطاوى ونائب رئيس مجلس الادارة المهندس محمد همام ، وامين الصندوق الاستاذ ايهاب حشيش وأعضاء مجلس ادارة النادى الاستاذ محمد العقدة ، الاستاذ محمد الشرقاوى ، الدكتورة ايمان كريم ، المهندس احمد مجيب ، الدكتور اشرف محرم ، والمدير التنفيذى للنادى اللواء شيرين شمس . 

كما حرص على حضور حفل الختام المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة النادى الاسبق ، المهندس مجيب عبد الله رئيس مجلس ادارة النادى السابق ، المهندس خالد عبد العزيز عضو مجلس ادارة النادى الاسبق ، الاستاذ عمرو السعيد القائم باعمال رئيس النادى السابق والمهندس امير رمسيس عضو الاتحادين المصرى والدولى للكروكيه .

المزيد عن: نادي الصيد محسن طنطاوي لمصري خالد عبدالعزيز الكروكيه الزمالك الرياضة اليوم اخبار الرياضة
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