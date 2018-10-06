ختام بطولة الصيد السنوية للكروكيه





واسفرت نتائج البطولة عن فوز زوجى الزمالك احمد نصر ، محمد نصر بالمركز الاول فى بطولة صبور للزوجى المفتوح ، بينما حقق الزوجى خالد يونس لاعب الشمس ، هشام ياسين لاعب الشروق المركز الثانى .





كما توجت لاعبة الصيد مرام نبيل بالمركز الاول فى بطولة ناهد حسن لفردى السيدات ، بينما حققت لاعبة الزهور تفيدة الخضرى المركز الثانى .





وشهد حفل الختام حضور رئيس مجلس ادارة نادى الصيد الاستاذ محسن طنطاوى ونائب رئيس مجلس الادارة المهندس محمد همام ، وامين الصندوق الاستاذ ايهاب حشيش وأعضاء مجلس ادارة النادى الاستاذ محمد العقدة ، الاستاذ محمد الشرقاوى ، الدكتورة ايمان كريم ، المهندس احمد مجيب ، الدكتور اشرف محرم ، والمدير التنفيذى للنادى اللواء شيرين شمس .





كما حرص على حضور حفل الختام المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة النادى الاسبق ، المهندس مجيب عبد الله رئيس مجلس ادارة النادى السابق ، المهندس خالد عبد العزيز عضو مجلس ادارة النادى الاسبق ، الاستاذ عمرو السعيد القائم باعمال رئيس النادى السابق والمهندس امير رمسيس عضو الاتحادين المصرى والدولى للكروكيه .





اختتمت مساء أمس الجمعة بطولة الصيد السنوية للكروكيه فى نسختها رقم 27 والتى تقام سنويا على ملاعب الكروكيه بنادى الصيد .