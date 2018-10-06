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عاجل - السعودية | أهالي "القرفي" بجازان يكرمون الجنود المرابطين بالحد الجنوبي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
عاجل - السعودية | أهالي القرفي بجازان يكرمون الجنود المرابطين بالحد الجنوبي
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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انتهز مواطن من سكان بلدة "القرفي" بمنطقة جازان فرصة إقامة حفل تكريم لعدد من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي؛ ليعلن عن تقديمه تخفيض مادي على عقود الإيجارات السكنية لهؤلاء الأبطال وأسرهم.

وقال المواطن، إن هذا هو أقل شيء يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال، عرفانًا لتضحياتهم في ميادين المعركة وتحقيقهم الانتصارات العظيمة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية من أجل أمن الوطن واستقراره.

وكان سكان بلدة "القرفي" بادروا بتكريم مجموعة من الجنود المرابطين، الذين يسكنون البلدة تعبيرًا عن تقديرهم لهذه الفئة الغالية.

وأكد شيخ شمل قرى مركز وادي جازان الشيخ محمد بن حسين عقيل في كلمة ألقاها أمام الضيوف أن قلوب أهالي "القرفي" مفتوحة لأحبتهم من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي من القطاعات العسكرية والأمنية، مضيفًا: "هم أهل الوفاء والعطاء لوطنهم فقد ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم، وسطروا على الحدود أروع البطولات ضد العدو الذي لم ولن يتمكن من تحقيق مخططاته الفاشلة".

وتابع مخاطبًا الجنود المكرمين: "تكريمكم شرف لكل مواطن سعودي يشعر بالفخر بكم، فأنتم نقشتم بأجسادكم الطاهرة أسمى عناوين "حب الوطن" التي ستتناقلها الأجيال".

حضر حفل التكريم شخصيات بارزة من القيادات العسكرية والأمنية، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وشيخ وأعيان وأهالي بلدة "القرفي".

وأثنى الجنود المكرمون على هذا التكريم الاستثنائي الذي يجسد محبة سكان البلدة لهم، مضيفين أن هذا الموقف سيكون له عظيم الأثر في نفوسهم.

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