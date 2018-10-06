ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الطماطم تسجل 10 جنيهات اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
الطماطم تسجل 10 جنيهات اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية
صورة أرشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 9 إلى 10جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات، البامية 6 جنيهات، الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، الخيار 7 جنيهات، الثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 8 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والفلفل البلدي 7 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
واتفورد
-
x
16:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
16:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
-
x
18:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 10:40:02 AM