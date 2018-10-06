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العطش يفاقم معاناة التحيتا تحت حصار الحوثيين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
العطش يفاقم معاناة التحيتا تحت حصار الحوثيين
صورة تعبيرية
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اية حمروشي
 
يهدد العطش آلاف السكان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة؛ إذ يتوقف ضخ المياه للمنازل لليوم الخامس على التوالي.

وقال محليون، إن مشروع مياه مديرية التحيتا، تعرض لأعطال تسببت في وقف ضخ المياه إلى المنازل وفاقمت معاناة الأهالي.

وحذر الأهالي من تلك الأزمة التي تُفاقِم حالة الحصار المفروضة على التحيتا من جانب جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وناشد الأهالي المنظمات الإنسانية حل المشكلة، وإتمام عمليات الصيانة لمشروع المياه الذي يعد المصدر الوحيد لإمداد المنازل بالمياه.

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