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أسعار الفاكهة اليوم السبت 6 ـ 10ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
أسعار الفاكهة اليوم السبت 6 ـ 10ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاع في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 7 الي 20 جنيها للكيلو حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 7 الي 10 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 7 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 6 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو، والخوخ 10 جنيهات للكيلو.

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