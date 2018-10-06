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عاجل - السعودية | وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء انقلاب مركبة فى عسير

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
عاجل - السعودية | وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء انقلاب مركبة فى عسير
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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شهد طريق الفرعاء بمنطقة عسير، حادثًا مروعًا نتج عنه حالة وفاة وإصابة 11 شخصًا، بعد انقلاب مركبة كانت تقل عائلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير "محمد الشهري"، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة عائلة على طريق الفرعاء بالمنطقة، عصر أمس الجمعة.

وأوضح أن الحادث نتج عنه حالة وفاة و11 إصابة مختلفة، منها 3 حالات خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى عسير المركزي عن طريق فرق الهلال الأحمر؛ حيث باشرت الحادثَ 5 فرق إسعاف، فنقلت الحالات الخطيرة. أما الحالات المتبقية فنقلها المواطنون.

وطالب الشهري بضرورة عدم تحريك المصابين أو نقلهم إلا عن طريق فرق الإسعاف؛ لضمان سلامتهم.

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