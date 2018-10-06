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عاجل - السعودية | إلزام التعليم بـ"رفع معنويات المعلمين" أمام الشورى.. الأربعاء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
عاجل - السعودية | إلزام التعليم بـرفع معنويات المعلمين أمام الشورى.. الأربعاء
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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يناقش مجلس الشورى، يوم الأربعاء المقبل، توصية تطالب وزارة التعليم بتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم إلى رسالة التعليم.

كما يناقش المجلس في الجلسة نفسها، توصية تطالب وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن المعايير المطلوبة من السعوديين.

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