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أسعار الدواجن اليوم السبت 6 ـ 10 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
أسعار الدواجن اليوم السبت 6 ـ 10 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس 6 ـ 10 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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