حقيقة إقالة وزيرة سلاح الجوي الأمريكي

نفى البنتاجون أنباء حول احتمال إقالة وزيرة سلاح الجو الأمريكي، هيذر ويلسون، التي أفادت مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب، غير راض عن عملها في إنشاء القوات الفضائية.

وفي تعليقها على هذه الأنباء التي نشرتها مجلة "Foreign Policy" قالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت: "إنها هراء".

وأضافت: "تتركز قيادة وزارة الدفاع على حماية دولتنا العظيمة والعمل المشترك".

وكانت مجلة "Foreign Policy" قد ذكرت أمس الجمعة، أن إقالة ويلسون قد تتم بعد الانتخابات الانتقالية للكونجرس الأمريكي التي ستجري في نوفمبر القادم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد.