كيف يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة صعبة مع مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر.





ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.





ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بالجدول برصيد 19 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي برصيد 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.





ويحاول محمد صلاح العودة لذاكرة التهديف بعد فترة من عدم التوفيق حيث لم يسجل في آخر 3 مباريات خاضهم مع الريدز في جميع البطولات.





وستذاع مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة قناة "بي إن سبورت 2 HD" المشفرة بتعليق خليل البلوشي.





وستنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة عبر الأقمار الصناعية الأوروبية مثل قناة "Sport TV 2" بجانب "RMC Sport 1" بالإضافة إلى "Canal + Sport 2 Polska".





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بالجولة الثامنة من البريميرليج عبر موقع الفجر الرياضي.