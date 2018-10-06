محكمة ألمانية ترفض الطعن على حكم ضد آكل لحوم بشر

قضت محكمة بألمانيا يوم الجمعة بضرورة استمرار سجن مهندس ألمانى قتل شخص برضاه ثم أكله فى قضية صدمت البلاد حتى على الرغم من أنه قضى 15 عاما فى السجن لإدانته بالقتل.. ووافقت المحكمة الإقليمية العليا فى فرانكفورت على قرار لمحكمة أدنى برفض طعن من آرمين مايفيس بتحويل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إلى حكم مع وقف التنفيذ.

وفى رواية أثارت رعب ألمانيا وجد مايفيس ضحيته بيرند يورجين برانديس على الانترنت.. وكان برانديس وهو مدير لتكنولوجيا الإعلام نشر إعلانا يطلب شخصا "لإنهاء حياته دون أن يترك أثرا".

وسافر برانديس بالقطار للقاء مايفيس فى بلدة روتنبرج بغرب ألمانيا فى مارس2001 .. وهناك قام مايفيس بتصوير نفسه يطعن الرجل بسكين فى رقبته.

وقام بعد ذلك بتعليق الضحية على خطاف وجمد 30 كيلوجراما من اللحم فى أكياس ثم أكل بعضها بعد ذلك مع الكرنب والبطاطس.

وكانت محكمة ألمانية أدانت مايفيس فى بادئ الأمر بالقتل الخطأ وحكمت عليه بالسجن ثمانى سنوات في 2004.

ولكن محكمة فى فرانكفورت ألغت هذا الحكم فى 2006 ورفضت حجة الدفاع بأن مايفيس قام بذلك بناء على طلب الضحية وهى جريمة مماثلة للقتل الرحيم الذى تصل أقصى عقوبة له فى ألمانيا السجن خمس سنوات.

وقالت محكمة فرانكفورت إن مايفيس مريض نفسيا ولكنه كان مدركا تماما لما يفعله.