مقتل 35 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية وداعش فى معارك دير الزور

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 26 عنصرا من تنظيم داعش و9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية فى المعارك الدائرة بين الطرفين بريف دير الزور الشرقى خلال اليومين الماضيين .

وقال المرصد (مقره لندن)- وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت - " إن وتيرة الاشتباكات بين الطرفين شهدت تصعيدا بعد التقدم الذى احرزته قوات سوريا الديمقراطية فى جبهة هجين وسوسة ؛ حيث يسعى داعش لاستعادة المناطق الذى خسرها ، وفى المقابل تحاول قوات سوريا الديمقراطية بدعم من واشنطن تضيق الخناق على التنظيم فى الجيب الأخير الخاضع لسيطرته على ضفاف نهر الفرات ".

وفى محافظة إدلب .. أشار المرصد إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام ( النصرة سابقا ) وبين الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا فى منطقة خفض التصعيد بين محافظتى حلب وإدلب .

وأضاف أن أترالا من مقاتلين وعربات تابعة للجبهة الوطنية قادمة من منطقة عفرين إلى مناطق الاشتباكات من أجل مواجهة جبهة النصرة الذين هاجموا مواقع للجبهة فى المنطقة .

وفى حلب .. أفاد المرصد بوقوع عدة انفجارات فى المحافظة وضواحيها دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية ، مرجحا أن تكون الانفجارات ناجمة عن قصف للمعارضة لحى حلب الجديدة .