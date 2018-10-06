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الدنمارك تدعم العملية الإنتخابية فى ليبيا بمبلغ مليون دولار

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:42 ص
الدنمارك تدعم العملية الإنتخابية فى ليبيا بمبلغ مليون دولار
الدنمارك - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك، دعمهما للعملية الانتخابية فى ليبيا، حيث ساهمت الحكومة الدنماركية لصالح صندوق الوكالة الأمريكية، للتنمية الدولية بمليون دولار أمريكي.

 

 وقالت السفارة الأمريكية فى طرابلس الليبية فى بيان صحفى عبر موقعها الرسمى أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت :"حكومتا الولايات المتحدة والدنمارك تعلنان دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية فى ليبيا وذلك خلال حفل توقيع أقيم فى تونس ".

 

وأضاف البيان أن حكومة الدنمارك تساهم من خلال وزارة الخارجية الدنماركية بمبلغ 6.540.000 كرون دنماركية، أى ما يعادل مليون دولار أمريكي، لفائدة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية.

 

وأوضحت السفارة الأمريكية أن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين، وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية.

 

المزيد عن: ليبيا العملية الانتخابية الدنمارك الانتخابات الليبية
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