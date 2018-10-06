5 ملايين مشاهدة لأغنية الهضبة الجديدة "يا ساحر" خلال 72 ساعة (فيديو)

حققت أغنية "يا ساحر" للهضبة عمرو دياب عدد مشاهدات مرتفع منذ طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وتخطت الأغنية حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة خلال 72 ساعة فقط من طرحها عبر قناة الهضبة.





جدير بالذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبومه "كل حياتي" كاملًا عبر قناته الرسمية بيوتيوب في 2 أكتوبر الجاري.







