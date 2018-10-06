5 ملايين مشاهدة لأغنية الهضبة الجديدة "يا ساحر" خلال 72 ساعة (فيديو)
السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:27 صالفجر الفني
حققت أغنية "يا ساحر" للهضبة عمرو دياب عدد مشاهدات مرتفع منذ طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وتخطت الأغنية حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة خلال 72 ساعة فقط من طرحها عبر قناة الهضبة.
جدير بالذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبومه "كل حياتي" كاملًا عبر قناته الرسمية بيوتيوب في 2 أكتوبر الجاري.
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