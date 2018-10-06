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5 ملايين مشاهدة لأغنية الهضبة الجديدة "يا ساحر" خلال 72 ساعة (فيديو)

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:27 ص
5 ملايين مشاهدة لأغنية الهضبة الجديدة يا ساحر خلال 72 ساعة (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت أغنية "يا ساحر" للهضبة عمرو دياب عدد مشاهدات مرتفع منذ طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

وتخطت الأغنية حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة خلال 72 ساعة فقط من طرحها عبر قناة الهضبة. 

جدير بالذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبومه "كل حياتي" كاملًا عبر قناته الرسمية بيوتيوب في 2 أكتوبر الجاري.


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