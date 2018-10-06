أمريكا تدرس تقديم تنازلات حول عقوبات النفط الإيرانية

تدرس إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشكل فعال التنازلات بشأن العقوبات التي ستعيد فرضها الشهر المقبل على الدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني، حسبما قال مسؤول في الحكومة الأمريكية الجمعة.

وانسحبت الإدارة الأمريكية من اتفاق بشأن برنامج طهران النووي في مايو، لتعيد فرض العقوبات من جانب واحد على مستهلكي النفط الخام الإيرانيين في 4 نوفمبر، وتهدف العقوبات إلى إجبار طهران على وقف تدخلها في الصراعات في سوريا والعراق ووقف برنامجها للصواريخ البالستية.

وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ الإدارة في خضم عملية للنظر في الاستثناءات التي يطلق عليها "التنازلات الخاصة"، أو إعفاءات تخفيض كبيرة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها مسئول أمريكي أن الإدارة كانت بصدد النظر في التنازلات، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في الهند الشهر الماضي إن الإدارة ستنظر في التنازلات وأن بعض المشترين من النفط الإيراني أمامهم وقت قليل لإبعاد تجارتهم مع إيران.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، الخميس، إنّ هدف الإدارة هو عدم وجود تنازلات و تراجع صادرات النفط والغاز الإيراني إلى الصفر، وأضاف أن الإدارة مستعدة للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة.

وجاءت التصريحات بعد أنباء مفادها أن الهند، ثاني أكبر مستهلك للنفط الإيراني بعد الصين، ستشتري 9 ملايين برميل من النفط الإيراني في نوفمبر، وكان ذلك مؤشراً على أن الهند ستواصل شراء النفط الخام من إيران، على الرغم من دفع إدارة ترامب لجعل الدول توقف مشترياتها.