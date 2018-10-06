تاريخ "متوازن" للزمالك خلال مواجهاته بالأندية السعودية

يحل فريق الزمالك المصري ضيفًا على نظيره الهلال السعودي، اليوم السبت، في المباراة التي تقام بينهما على السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويلقي لكم " الفجر الرياضي " نظرة سريعة على تاريخ مواجهات الزمالك والأندية السعودية، على النحو التالي:

تحمل هذه المباراة المرتقبة رقم 10 فى تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية السعودية، حيث خاض الزمالك من قبل 9 لقاءات فاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات

منها 3 تعادلات إيجابية وتعادل سلبى وحيد، وخسر واحدة.

وتمكن لاعبو الفارس الأبيض من تسجيل 12 هدفا فى شباك الأندية السعودية، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك والهلال قد التقيا في 4 مباريات سابقة، انتهت منها مباراتين بفوز الزمالك، وأخرى بفوز الهلال ومباراة أخرى انتهت بالتعادل.