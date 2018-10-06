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بث مباشر – ريال مدريد والافيس - beIN SPORTS HD 3 مباشرة الآن

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:35 ص
بث مباشر – ريال مدريد والافيس - beIN SPORTS HD 3 مباشرة الآن
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

بث مباشر – ريال مدريد والافيس - beIN SPORTS HD 3 مباشرة الآن، يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت 6-10-2018، في المباراة التي ستقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني .

 

 

معلومات عن المباراة:

 

ويسعى الفريق الملكي للخروج من الكبوة التي يمر بها حيث لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال المباريات الثلاث الأخيرة، وتلقى خسارة قاسية مؤخرا أمام سيسكا موسكو في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، ويبحث العملاق المدريدي عن الفوز من أجل خطف الصدارة من برشلونة، حيث يحتل الفريقين صدارة المسابقة برصيد 14 نقطة، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الكاتالوني.

 

بينما يدخل فريق ديبورتيفو ألافيس مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية ومفاجئة، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 11 نقطة بعد 7 جولات في الليجا.

 

تشكيل الريال المتوقع:

 

استقر لوبتيجي المدير الفني للريال على تشكيل فريقه لمباراة اليوم وسيكون كالتالي:

 

كيلور نافاس في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع،سيرجيو ريجيلون - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - دانييل كاربخال، وثلاثي الوسط لوكا مودريتش - كاسميرو - توني كروس، وفي الهجوم جاريث بيل - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

 تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم السبت 6-10-2018 في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3.


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