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قبل انتهاء المهلة.. طريقتان لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
قبل انتهاء المهلة.. طريقتان لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد
بطاقة تموين
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ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين، حيث تنتهي مهلة التحديث في  27 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على ضرورة تحديث بطاقات التموين الخاطئة قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث من المقرر أن يتم إيقاف البطاقة التموينية الغير محدثة في الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل.

 كما ناشدت وزارة التموين المواطنين بضرورة تصحيح البيانات الخاطئة بالبطاقات الذكية من خلال الموقع الإلكتروني إدارة دعم مصر، أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين.

وفي ذلك الإطار أعلن الدكتور علي المصيلحي عن توقيع اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي يتضمن الاستعانة بالوحدات التابعة لها  في دعم مكاتب التموين، ويأتي هذا في إطار سرعة تسجيل بيانات المواليد الجدد، والتيسير على المواطنين من مستحقي الدعم.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقتين لتحديث البطاقات وإضافة المواليد، على أن يستمر تحديث بطاقات التموين حتى السابع من شهر نوفمبر القادم، كما أكدت الوزارة على إضافة المواليد بدءً من مواليد 1-1-2006 وحتى 31-12-2015.

الطريقة الأولى

إضافة المواليد وتحديث بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي إدارة دعم مصر التابع لوزارة التموين من خلال الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg/.

الطريقة الثانية

 تحديث بطاقات التموين وإضافة المواليد من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

المزيد عن: مصر علي المصيلحي تموين بطاقة بطاقات التموين اخبار مصر
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