نجمة خليجية تكشف تعرضها للإجهاض
السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:59 صالفجر الفن
كشفت الفنانة الكويتية شوق الهادي أنها كانت حاملاً من زوجها بدر قبل خلافاتهما التي أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي، معربة عن امتنانها لإجهاضها وعدم انجابها منه.
وقالت في حديث مصور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "لما كنت في اميركا، كنت حاول. اول مرة احكي عن الموضوع، ولكن الله ما كتب نصيب".
واضافت:"ولكن الجنين توفى والحمد لله، لأن هذه خيرة، لأن الله يعرف اكثر مني مصلحتي".
وختمت: "يمكن الله ما كان يبي يكون عندي أهل من هداك الانسان".
يُذكر أن خلافات علنية حادة بين الهادي وزوجها اشتعلت خلال فترة زواجهما، من ابرزها وصف الأخير اياها بـ"السحلية"، بعدما قالت إنه يضربها ويهدد بفضحها وأنها لم تعد قادرة على التحمل.
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