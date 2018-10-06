نجمة خليجية تكشف تعرضها للإجهاض





كشفت الفنانة الكويتية شوق الهادي أنها كانت حاملاً من زوجها بدر قبل خلافاتهما التي أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي، معربة عن امتنانها لإجهاضها وعدم انجابها منه.





وقالت في حديث مصور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "لما كنت في اميركا، كنت حاول. اول مرة احكي عن الموضوع، ولكن الله ما كتب نصيب".



