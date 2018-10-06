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كارينيو يمنح لاعبيه راحة 4 أيام بعد تصدر الدوري السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:55 ص
كارينيو يمنح لاعبيه راحة 4 أيام بعد تصدر الدوري السعودي
كارينيو
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أحمد عصام
 

 

منح المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام بعد الفوز على الحزم أمس بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

ويعود الفريق إلى التدريبات مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد مرة أخري للبطولة العربية وبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

 

يذكر أن نادي النصر السعودي قد تصدر بطولة الدوري، بعد الفوز علي منافسه الحزم، ورفع رصيده إلي 15 نقطة.

 

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