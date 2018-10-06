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عاجل.. إصابة مدير الحماية المدنية في حريق قرية الراشدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:53 ص
عاجل.. إصابة مدير الحماية المدنية في حريق قرية الراشدة
حريق
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أصيب العميد ضياء الدين محيى صالح مدير الحماية المدنية، أثناء محاولة إطفاء الحريق الذي شب بقرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم إسعافه، وعاد لمتابعة جهود الاطفاء.

وأعلن مرفق إسعاف الوادى الجديد عن ارتفاع حالات الإصابة بالاختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة فى حريق الراشدة بالداخلة إلى 32 حالة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الحريق بدأ على مساحة محدودة منذ عدة ساعات، ومع تزايد سرعة الرياح وتغير اتجاهاتها أدى لانتشار الحريق على مساحات كبيرة متوغلة فى المناطق الزراعية، واقتربت بشدة من المناطق السكنية وتم عمل حزام عازل بين الحرائق والمناطق السكنية حتى وصول الإمدادات للسيطرة على الحريق من الجو وفى العمق.



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