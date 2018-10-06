نعش أزنافور يودع العالم على أنغام أغنيته "خذوني إلى أصقاع الأرض" (فيديو)





في أجواء اختلط فيها الحزن بالاعتزاز والفخر، ودعت فرنسا أمس، شارل أزنافور، في مراسم حضرها الرئيس ماكرون ورئيس وزراء أرمينيا، بلد جذور الفنان العالمي.





وشاركت في مراسم التشييع، التي أبرزت فيها فرنسا مكانة المغني الراحل كأيقونة وطنية، شخصيات سياسية وفنية واجتماعية معروفة.





وقال ماكرون أثناء وقوفه بجوار النعش المغطى بالعلم الفرنسي:

"في فرنسا لا يموت الشعراء أبدا".

ووضع إكليلا يحمل ألوان علم أرمينيا بجوار النعش.

وقال نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، أثناء التشييع:





"شارل أزنافور هو الرجل الذي رفع علم أرمينيا على قمة العالم".

وصدحت أغنية أزنافور نفسه "خذوني إلى أصقاع الأرض" مرافقة للنعش، وكأن "الأغنية" تؤكد للعالم أن الآثار الإنسانية من فن وموسيقى تخلد صاحبها، وتبقى في وجدان الأجيال، مخترقة جميع الحواجز الزمنية والمكانية.











