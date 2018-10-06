عرض سبعة افلام قصيرة في اختتام الدورة السادسة لمسابقة "خطوات" يوم 12 أكتوبر بمدينة الثقافة

سيتم عرض سبعة أفلام قصيرة في سهرة الإختتام للدورة السادسة لمسابقة Ciné Par’Court "خطوات" يوم 12 أكتوبرالجاري بمسرح الجهات بمدينة الثقافة.





الأفلام التي ستقدم في هذه السهرة تم إنجازها في إطار هذه المسابقة التي ينظمها المركز الوطني للسينما والصورة بالتعاون مع معهد غوتة بتونس، وسيلي عرضها تنظيم حفل تكريم للمشاركين وتوزيع الجوائز.





وقد دامت فترة التكوين السينمائي سبعة أشهر تمكن خلالها السبعة فرق التي تم اختيارها من المشاركة في 6 ورشات وهي : كتابة السيناريو و تركيب الصورة وتركيب الصوت والميكساج و تعديل الألوان.





و انتظمت المسابقة هذه السنة تحت موضوع " شارعي Ma rue" ورافق المتسابقين عدد من المحترفين من تونس وألمانيا كالمخرجة نادية تويجر التي أطرتهم في مرحلتي كتابة السيناريو والتركيب إضافة إلى ماري نوال سهر ومحمد بن عطية ومنصف طالب وأمين مسعدي وشوقي كنيس وجيلاني سعدي وعلي حسونة ومحمد صحبي كريم وكريم زديني ومارك بريستو وأمين بوحفة ويزيد شابي و حازم بالرابح، الذين ساهموا كل حسب اختصاصه في تمكينهم من الوسائل الفنية والتقنية لإنجاز أفلامهم القصيرة والتي تتمثل هذه السنة في 2 أفلام روائية و4 أفلام وثائقية .





أما لجنة التحكيم فقد ضمت في هذه الدورة كل من مجد مستورة ووليد مطار وامنة قلالي، و ستمنح جائزتين لأحسن فيلمين قصيرين في المسابقة تتمثلان في المشاركة في مهرجان الفيلم القصير "إنترفيلم" بألمانيا والمشاركة في مهرجان ماد فيلم بإيطاليا.





وتجدر الإشارة إلى أن الدخول إلى سهرة الاختتام سيكون بصفة مجانية للعموم.