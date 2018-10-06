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حزب التكتل يدعو الحكومة التونسية الى انهاء الاتفاقية مع شركة "كوتيزال"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:34 ص
حزب التكتل يدعو الحكومة التونسية الى انهاء الاتفاقية مع شركة كوتيزال
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محمد وليد الجموسي
 
دعت الناطقة الرسمية باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات، دنيا بن عصمان، خلال ندوة صحفية عقدها الحزب، الاربعاء المنقضي، الى انهاء عقد الشركة العامّة للملّاحات التونسيّة "كوتيزال"، الذي يعود تاريخه الى سنة 1949 باعتباره "مجحفا" بالنسبة للدولة التونسية وتواصلا "للسياسة الاستعمارية".

يشار الى ان حزب التكتل، حزب الرئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر، كان رفع قضية لدى المحكمة الادارية يوم 21 ماي 2014 لنقض عقد منح الاستغلال الحصري لسبخة الغرة بصفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية "كوتيزال"، لمدة 30 سنة.

يذكر ان "كوتيزال" تستغل الملاحات التونسية (خنيس وسيدي سالم وصفاقس طينة ومقرين) منذ اكثر من 60 سنة بموجب اتفاق تونسي فرنسي ابرم في 26 اكتوبر 1949 عهد الاستعمار الفرنسي.

ووفق عدد من بنود الاتفاقية، يتوجب الانتظار 10 سنوات اخرى حتى ينتهي هذا الاتفاق المثير للجدل (5 اكتوبر 2029).

ويفترض ان تطلب الحكومة التونسية في اكتوبر 2019، إلغاء هذه الاتفاقية لان عقد الاستغلال ينص على التمديد الالي لمدة 15 سنة "طالما لم يتم تقديم طلب إنهاء الامتياز إلى الشركة، قبل 10 سنوات من تاريخ انتهاء الصلاحية ".  
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