رئيس الجمهوريّة يقرّر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر

قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، إبتداء من 8 أكتوبر الجاري وإلى غاية 6 نوفمبر القادم.





كما استعرض رئيس الجمهورية، خلال لقائه الجمعة، بوزير الداخلية هشام الفراتي ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بقصر قرطاج، الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وعلى الحدود، وجاهزية مختلف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة في مواجهة مخاطر الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمّة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





يذكر أن حالة الطوارئ تم التمديد فيها لمدة سبعة أشهر يوم 12 مارس الفارط.



