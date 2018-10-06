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بطولة بيكين: مالك الجزيري يخرج من الدور ربع النهائي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
بطولة بيكين: مالك الجزيري يخرج من الدور ربع النهائي
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محمد وليد الجموسي
 
 خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري من الدور ربع النهائي لبطولة بيكين المفتوحة البالغ مجموع جوائزها المالية 510ر658ر4 دولار بانهزامه أمس الجمعة امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي (المصنف 34 عالميا) 2-6 و2-6. 
وكان الجزيري (61 عالميا) ازاح امس الخميس الالماني الكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميا من الدور الثاني بعد فوزه بنتيجة 7-6 و2-6 و6-4 ليتاهل الى ربع النهائي.
كما تفوق في الدور الاول على الصيني ايبينغ وو (المصنف 423 عالميا) 6-4 و6-3.   

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